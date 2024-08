Na tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com uma motocicleta - Reprodução/X

Na tentativa de fuga, os suspeitos colidiram com uma motocicletaReprodução/X

Publicado 18/08/2024 09:20

Rio – Dois suspeitos foram presos ao tentarem roubar um carro nesse sábado (17), na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A abordagem criminosa aconteceu nas proximidades da Rua Santa Sofia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) receberam chamado para a ocorrência, realizaram um cerco tático e conseguiram interceptar a dupla, que já estava a bordo do automóvel roubado, na Rua Delegado de Carvalho. Ao notarem a presença policial, os suspeitos – que estariam na companhia de comparsas – efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, que reagiu. Na tentativa de fuga, chegaram a colidir com uma motocicleta – não há informações sobre o proprietário do veículo.

Com o fim do tiroteio, os policiais conseguiram prender os indivíduos – que não tiveram as identidades reveladas. Um deles, ferido, foi levado sob custódia para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Quanto ao outro detido, os policiais o encaminharam para a 19ª DP (Tijuca), onde registraram a ocorrência.

Além de recuperar dois carros na ação, os agentes também apreenderam uma pistola.