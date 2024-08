Imagens de câmeras de segurança flagraram o criminoso com o carro da vítima - Divulgação / Polícia Civil

Imagens de câmeras de segurança flagraram o criminoso com o carro da vítimaDivulgação / Polícia Civil

criminoso se passou por deficiente físico para mostrar vulnerabilidade e conquistar a confiança da vítima. Rio - Marta Aparecida Freitas, de 69 anos, morta nesta terça-feira (20) por um falso cadeirante em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foi encontrada pelo marido e filho dentro do banheiro de casa com as mãos amarradas e o rosto tampado com uma toalha. Segundo a polícia, opara mostrar vulnerabilidade e conquistar a confiança da vítima.

De acordo com as investigações, o homem fingiu estar interessado no veículo da vítima, um Fiat Siena, para se aproximar. Eles já negociavam a compra há um tempo. Nesta terça (20), ele foi ao local ver o carro. Após entrar na residência, matou a vítima e fugiu levando o veículo, duas televisões, celular e documentos. De acordo com as investigações, o homem fingiu estar interessado no veículo da vítima, um Fiat Siena, para se aproximar. Eles já negociavam a compra há um tempo. Nesta terça (20), ele foi ao local ver o carro. Após entrar na residência, matou a vítima e fugiu levando o veículo, duas televisões, celular e documentos.

À polícia, a família de Marta contou que tentou contato, mas ela não atendia o celular. A idosa tinha o costume de levar o almoço para o marido na loja do casal. Como não esteve no local, pai e filho foram à residência e encontraram a porta aberta. Dentro do imóvel, viram marcas de sangue e Marta já sem vida.

A polícia acredita que, inicialmente, a intenção do criminoso era aplicar um golpe na vítima. "Ele criou uma estória de que tinha interesse em comprar o carro da vítima, provavelmente para praticar algum estelionato, pois ele ostenta várias anotações por fraudes envolvendo veículos. Em algum momento dessa simulação criminosa ele acabou tomando a decisão de matar a vítima", explicou o delegado Vinícius de Mello, titular da 93ª DP (Volta Redonda). O caso foi registrado como latrocínio.

Com o carro de Marta, o suspeito foi até Seropédica, na Baixada Fluminense. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver a cadeira de rodas usada por ele no porta-malas, que está parcialmente aberto. Ainda não se sabe o motivo do deslocamento, já que ele retornou para Volta Redonda e abandonou o carro no bairro Vila Rica.

O veículo foi identificado como sendo da idosa, e moradores informaram às autoridades que o suspeito havia entrado em um táxi. A polícia monitorou o carro até o bairro Aterrado, onde ele foi encontrado. O homem foi preso em uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria municipal de Ordem Pública. Ele estava em um apartamento na Rua Sete de Setembro.