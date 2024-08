Incêndio no prédio comercial na Rua da Quitanda - Reprodução/TV Record

Publicado 21/08/2024 08:28

Rio - Um incêndio atingiu a gerência da Comlurb em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (21). Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 4h20 para a ocorrência na Rua Araquém. Por volta das 6h40, as chamas foram controladas.

Segundo a Comlurb, o estoque de material em trânsito, que ainda seria distribuído, foi atingido pelas chamas. Contêineres de grande capacidade dos novos conjuntos da frota da Zona Oeste e um caminhão coletor foram queimados.

Os itens seriam utilizados no novo sistema de coleta indoor dos condomínios de baixa renda.

Já no Centro da cidade, na Rua da Quitanda, um prédio comercial pegou fogo na noite de terça-feira (20).

O quartel Central, com apoio de São Cristóvão, foram acionados às 18h14. Também não houve registro de vítimas, pois o edifício já estava desocupado.

Um pouco mais tarde, às 20h40, o incêndio já havia sido controlado. O fogo começou na cobertura do prédio.