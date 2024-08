Agentes da Seop realizam as demolições dos imóveis pelo terceiro dia seguido no Parque União - Divulgação/Seop

Agentes da Seop realizam as demolições dos imóveis pelo terceiro dia seguido no Parque UniãoDivulgação/Seop

Publicado 21/08/2024 07:53 | Atualizado 21/08/2024 09:40

Rio - A Polícia Civil e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizam, nesta quarta-feira (21), o terceiro dia seguido de operação na Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré, para demolição de um condomínio de luxo com 40 imóveis irregulares construído pelo tráfico. Devido a ação, 24 escolas municipais precisaram interromper o funcionamento nas comunidades.

fotogaleria

Segundo a PM, agentes do Centro de Operações Especiais (Coe) também atuam na região. De acordo com a Seop,



Ao todo, essa é a quinta fase de ações contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União vem sendo utilizada há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema.



Os imóveis foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras. Engenheiros da Prefeitura estimam prejuízo de R$ 30 milhões aos responsáveis pelas construções. Segundo a PM, agentes do Centro de Operações Especiais (Coe) também atuam na região. De acordo com a Seop, até esta terça (20) já foram descaracterizados 18 prédios, com cerca de 115 apartamentos. Até o momento, as demolições estão sendo feitas a mão, considerando a altura dos prédios e a dificuldade para acessar algumas unidades. Apesar disso, o trabalho de preparação para utilização das máquinas já está sendo feito.Ao todo, essa é a quinta fase de ações contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União vem sendo utilizada há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema.Os imóveis foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras. Engenheiros da Prefeitura estimam prejuízo de R$ 30 milhões aos responsáveis pelas construções.

Serviços impactados

Além do fechamento de 24 escolas no Complexo da Maré, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família (CF) Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o início do funcionamento na manhã desta quarta-feira (21) e está em avaliação para abertura.



Já a CF Diniz Batista dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Imóveis de luxo







Já a segunda era um quadriplex com acabamento de luxo, jacuzzi e closet, escadas com lâmpadas de led automático, além de uma piscina com cascata e churrasqueira. No térreo da unidade os agentes encontraram um quarto com dezenas de caixas de vinho e champanhe.



Parte das construções chegavam a ter seis pavimentos, porém, 90% deles ainda estavam em fase de alvenaria e totalmente desocupados. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras.

No início das operações, os agentes localizaram imóveis de luxo que eram usados por traficantes. Dentre eles, duas coberturas, avaliadas em R$ 5 milhões, chamaram a atenção. Uma delas possuía dois andares, acabamento em mármore e porcelanato, além de uma grande área de lazer, com churrasqueira e uma piscina de 40 mil litros de água. O imóvel possuía vista privilegiada para a comunidade, para um campo de futebol e uma área onde eram realizadas festas.Já a segunda era um quadriplex com acabamento de luxo, jacuzzi e closet, escadas com lâmpadas de led automático, além de uma piscina com cascata e churrasqueira. No térreo da unidade os agentes encontraram um quarto com dezenas de caixas de vinho e champanhe.Parte das construções chegavam a ter seis pavimentos, porém, 90% deles ainda estavam em fase de alvenaria e totalmente desocupados. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras.

Segundo a Polícia Civil, as ações sequenciais no Parque União revelaram ainda uma estratégia da facção criminosas de colocar ao menos uma pessoa em cada unidade habitacional para fingir que são moradores e dificultar as demolições.