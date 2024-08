Caminhão pegou fogo na pista sentido Barra da Linha Amarela, altura de Pilares - Reprodução / Redes sociais

Caminhão pegou fogo na pista sentido Barra da Linha Amarela, altura de PilaresReprodução / Redes sociais

Publicado 21/08/2024 13:25

Rio - Um transformador caiu de um caminhão e pegou fogo na Linha Amarela, pista sentido Barra da Tijuca, no fim da manhã desta quarta-feira (21), gerando grande engarrafamento. O caso aconteceu na altura de Pilares, na Zona Norte.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um motorista que passava pela pista contrária registrou o fogo. As imagens mostram a forte fumaça no local, com retenções em ambos os sentidos.



O Centro de Operações Rio (COR) registrou o problema, às 11h30, e informou que o trânsito estava lento desde a altura de Inhaúma, já que o veículo ocupou três faixas da via. Ao meio-dia, o caminhão foi levado ao acostamento e a pista, liberada.



Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de acionamento. A reportagem tenta contato com a Lamsa, concessionária que administra a via. O espaço segue aberto para manifestação.