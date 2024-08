Bombeiros procuram por pessoa desaparecida em Itacoatiara desde segunda (19) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/08/2024 09:29 | Atualizado 21/08/2024 09:30

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quarta-feira (21), o terceiro dia de buscas pelas pessoas desaparecidas no mar das praias de Itacoatiara, em Niterói, Região Metropolitana, e no Recreio, na Zona Oeste do Rio.



Em Itacoatiara, a vítima, que segue sem ser identificada, sumiu logo após cair da Pedra do Pampo, local bastante procurado por banhistas e visitantes. Segundo a corporação, a procura desta quarta é conduzida por agentes do Grupamento Maritmo de Itaipu, por meio de botes e motos aquáticas.