Fuzis, pistolas, granada e drogas foram apreendidos durante ação da PM no Complexo do Chapadão - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 21/08/2024 11:53 | Atualizado 21/08/2024 12:31

Rio - Três homens ficaram feridos após um tiroteio durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com a PM, militares do 41º BPM (Irajá) realizavam patrulhamento na região conhecida como Cavaleiros, quando homens armados dispararam contra os policiais, que precisaram revidar, gerando confronto.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. O estado de saúde, porém, não foi informado.

A ação contou, ainda, com a apreensão de dois fuzis, duas pistolas, uma granada e drogas. A ocorrência segue em andamento.

Impactos

Ainda segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região a fim de evitar represálias. Isso porque, na última quarta-feira (14), ao menos 12 ônibus e caminhões foram sequestrados por criminosos do Chapadão e de Belford Roxo, na Baixada, em retaliação a morte de Washington Costa de Oliveira, o W ou Charlote, apontado como líder do Comando Vermelho na região.

Apesar do clima de tensão no local, as ações da última semana não se repetiram nesta quarta (21). De acordo com a Rio Ônibus, as linhas que passam pela região estão funcionando normalmente.

Uma escola municipal nos arredores da comunidade, no entanto, teve suas atividades impactadas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) não informou qual foi a unidade afetada. Já as escolas da rede estadual não sofreram impactos.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Josuete Santanna de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Augusto Amaral Peixoto, em Guadalupe, mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas, como as visitas domiciliares, foram suspensas na manhã desta quarta (21). As clínicas estaduais, porém, não tiveram seus serviços afetados.