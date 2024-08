Próximas etapas de implementação do sistema foram divulgadas nesta quarta (21) - Fábio Motta / Prefeitura do Rio

Próximas etapas de implementação do sistema foram divulgadas nesta quarta (21)Fábio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 21/08/2024 14:25 | Atualizado 21/08/2024 14:41

Rio - A implementação exclusiva do cartão Jaé, sistema de bilhetagem eletrônica que vai substituir o Riocard, foi adiada para 2025. Inicialmente previsto para entrar em vigor ainda este ano, o novo prazo visa permitir ajustes técnicos e operacionais. A expectativa é que, em fevereiro do ano que vem, o Riocard deixe de ser aceito no BRT, VLT, ônibus e vans e somente o Jaé passe a funcionar. As informações foram divulgas em entrevista coletiva no Centro de Operações (COR), na Cidade Nova, nesta quarta-feira (21).

Segundo o cronograma anunciado à época do lançamento, em julho do ano passado, todos os passageiros já deveriam estar viajando com o Jaé desde fevereiro deste ano. No entanto, com as dificuldades para a implementação do serviço, o prazo foi adiado. De acordo com a Secretaria municipal de Transportes (SMTR), o cartão já está em pleno funcionamento em todos os modais de transportes do município. Nas vans, a implantação do Jaé está em cerca de 70% dos veículos. O prazo para conclusão da instalação gratuita é 31 de dezembro deste ano.

O principal objetivo do Jaé é controlar e dar transparência aos repasses feitos pela prefeitura às empresas de ônibus da cidade. Atualmente, as companhias recebem o valor dos bilhetes pagos pelos usuários na catraca e um adicional, em formato de subsídio. "A gente quer um modelo onde todo o dinheiro pago passe necessariamente pela prefeitura e todos os seus controles. Com isso, a gente tem informação de toda a receita da bilhetagem e de todos os dados operacionais. O objetivo é que a partir da finalização desse processo de implantação, as empresas recebam apenas pelo serviço que elas efetivamente prestam à população", explicou a secretária Maína Celidônio.

A prefeitura ressaltou que as integrações intermunicipais estão garantidas e os usuários não perderão o direito ao benefício, mas precisarão ter os dois cartões. Para fazer a integração, será necessário usar o Riocard no ônibus intermunicipal e o Jaé no ônibus do município do Rio. Já para garantir o benefício, será preciso realizar um cadastro em uma das lojas Jaé entre 1º de novembro e 31 de janeiro.

O cadastro através do aplicativo do sistema de bilhetagem ou em uma das lojas da empresa também será necessário às gratuidades, como idosos, pessoas com deficiência, pacientes com doenças crônicas e estudantes. Idosos já podem utilizar o Jaé, no entanto, os outros grupos devem se cadastrar a partir de novembro. Os cartões serão habilitados em fevereiro, quando o sistema se tornará exclusivo. Até lá, os usuários continuam a utilizar o Riocard.

Para o público geral, basta baixar o aplicativo do Jaé ou comprar o cartão em uma máquina de autoatendimento disponíveis nos terminais e estações do BRT e VLT. Além disso, a partir de novembro, as empresas já poderão fazer a transição do vale-transporte para o novo sistema.

Mainá reconheceu as falhas ao longo do processo de implementação do Cartão Jaé. De acordo com ela, as dificuldades adiaram a data inicial de funcionamento exclusivo do novo sistema. "A nossa preocupação em relação a esse processo novo sempre foi fazer com que não lese o usuário e, por isso, foram longas fases de testes e concluímos toda a instalação em 19 de julho. As postergações foram positivas para a gente garantir o conforto do usuário. Não incentivamos antes porque tínhamos o medo de não estar instalado em todos os ônibus, mas agora está garantido todas as integrações", ressaltou.

Para aqueles que usam transportes como metrô, barcas e trens, a prefeitura garantiu que haverá os mesmos benefícios tarifários. Segundo a secretária, as trativas com o governo do estado já estão em andamento. "A gente está com tratativas bem avançadas com o metrô. Esperamos que em novembro a gente já esteja com o acesso, as pessoas possam acessar o metrô com o Jaé. A gente também está em tratativas com a Supervia e Barcas. Acreditamos que todas essas negociações vão ser muito bem sucedidas. A integração será garantida de qualquer forma, mesmo que não tenha uma integração direta, que o Jaé não esteja fisicamente aceito, o município vai disponibilizar todos os dados para o estado, o que garante todas as integrações. O usuário pode ficar tranquilo, não há nenhum impedimento", ressaltou.

Uma questão relevante no processo é que a empresa vencedora da concessão do Cartão Jaé ainda não efetuou o pagamento da outorga à prefeitura, que gira em torno de R$ 55 milhões. De acordo com informações do município, a companhia solicitou o adiamento desse pagamento devido aos atrasos na implantação do sistema. Atualmente, o pedido está sendo analisado pela procuradoria-geral do município.

O que diz a Riocard

A Riocard Mais informou que vai manter 100% da sua operação em funcionamento mesmo após o fim do prazo determinado em edital para o início da atuação exclusiva do cartão Jaé na cidade do Rio. Segundo a empresa, os passageiros vão continuar com a integração tarifária do Bilhete Único Intermunicipal, com as gratuidades previstas em lei para idosos, estudantes e pessoas com deficiência.

Quanto à evolução do processo de transição entre os dois sistemas de pagamento, a Riocard disse que vai aguardar um posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para dar início à fase de desmobilização dos serviços disponibilizados à população do Rio.

"Mesmo diante da incerteza quanto ao cenário futuro, a Riocard se sente na obrigação de continuar colaborando para a melhora constante do transporte público da cidade, já que ainda é responsável pelo sistema de pagamento eletrônico utilizado por mais de 99% dos passageiros nos meios de transporte sob a gestão da SMTR, as vans e ônibus municipais, o VLT e o BRT, além do serviço de cabritinho nas áreas de difícil acesso no município", diz trecho da nota.



Lojas físicas Jaé

Cidade Nova: Anexo CASS – Rua Afonso Cavalcante, 455

Botafogo: Sede RioLuz – R. Voluntários da Pátria, 169

Ilha do Fundão: Terminal BRT Aroldo Melodia / Fundão

Madureira: Terminal BRT Paulo da Portela / Madureira

Taquara: Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Deodoro: Terminal Intermodal Deodoro

Barra da Tijuca: Terminal BRT Jardim Oceânico

Barra da Tijuca: Terminal BRT Alvorada

Campo Grande: Rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D

Guaratiba: Terminal Pingo D'Água

Santa Cruz: Rua Felipe Cardoso, 148, loja H