Bombeiros procuram por pessoa desaparecida em Itacoatiara desde segunda (19) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/08/2024 10:07

Rio - Equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros seguem, nesta quinta-feira (22), pelo quarto dia consecutivo, com as buscas pelos desaparecidos nas praias de Itacoatiara, em Niterói, Região Metropolitana, e no Recreio, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, em Itacoatiara, a vítima desapareceu na tarde da segunda-feira (19), logo após cair da Pedra do Pampo, local bastante procurado por por banhistas e visitantes. Já no Recreio, um homem de cerca de 33 anos sumiu na altura do posto 9,5, na madrugada de segunda.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, a vítima de Itacoatiara, que ainda não foi identificada, seria um jovem. "Vi o 'menor' ser arrastado pelo mar praticamente na minha frente, estão até agora procurando por ele. Itacoatiara não é brincadeira, não é só saber nadar", relatou o usuário Vidal no X (antigo Twitter).



Em Niterói, os agentes estão utilizando motos aquáticas para auxiliar nas buscas. Já no Recreio, os guarda-vidas utilizam botes, motos aquáticas, e também procuram pela vítima na areia da praia.