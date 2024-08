Caso é investigado pela 74ªDP (Alcântara) - Divulgação / Polícia Civil

Rio - Uma mulher foi baleada após fugir de uma tentativa de assalto em São Gonçalo, Região Metropolitana, na noite desta quarta-feira (21). A vítima passava de carro pelo bairro Porto Novo quando foi surpreendida pelos bandidos. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, na mesma região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência. No entanto, os bandidos que cometeram o crime não foram localizados.

De acordo com informações do "Bom dia, Rio", da TV Globo, a mulher - que não teve a identidade revelada - estava com sua filha e uma outra criança no momento do crime. Ao fugir, os criminosos atiraram e ela acabou sendo atingida no ombro e em uma das mãos. Ela segue internada, mas seu quadro de saúde é considerado estável.

A ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara), que investiga o caso.