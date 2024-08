Estação de tratamento de água de Guandu - Divulgação / Luis Alvarenga

Publicado 23/08/2024 10:26 | Atualizado 23/08/2024 10:41

Rio - A Cedae vai paralisar o Sistema Guandu no dia 5 de setembro, das 4h às 22h, para a manutenção preventiva anual. O objetivo é preparar as estruturas para os meses mais quentes do ano, quando o consumo de água aumenta. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (23), pela estatal.