Homem aparece no chão enquanto policiais militares e seguranças tentam conter os passageirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2024 10:17

Rio - Um homem foi agredido por uma multidão, nesta quinta-feira (22), após ser acusado de violência sexual na Central do Brasil, no Centro do Rio. Em imagens que circulam nas redes sociais, policiais militares tentam levar o rapaz enquanto passageiros o atacam com tapas, chutes e socos.

Em nota, a PM informou que agentes do 5º BPM (Centro) foram acionados para uma ocorrência de agressão dentro da Central do Brasil. Segundo a corporação, o homem precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para ser atendido.

De acordo com relatos, a vítima e o homem estavam dentro da composição quando a mulher começou a chamá-lo de estuprador. As agressões tiveram início ainda na plataforma. No vídeo feito por passageiros, ele é arrastado pela estação enquanto seguranças da Supervia tentaram conter a confusão. Ao ser levado para fora da plataforma, os socos e chutes continuam.

Homem acusado de estupro é agredido por passageiros na Central do Brasil pic.twitter.com/9GT6B11AOa — Informe RJO (@InformeRJO) August 22, 2024

O episódio aconteceu por volta das 17h30, momento em que a estação estava lotada. Em nota, a Supervia lamentou o ocorrido e informou que assim que tomaram ciência do caso, agentes de segurança da concessionária acionaram as autoridades policiais para as providências necessárias.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos. A corporação não informou se o homem foi preso.