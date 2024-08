Explosivo encontrado por mergulhador na Praia da Urca - Rede Social

Publicado 23/08/2024 09:55

Rio - Um artefato explosivo foi encontrado por um mergulhador na praia da Urca, na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (23). O Esquadrão Antibombas, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi acionado.

Nas redes sociais, o mergulhador comentou o momento em que achou o material. "Estava fazendo um mergulho, uma pesca exploratória, quando tirei da água o que parece ser um morteiro, míssil, uma bomba, quase em frente a casa do Roberto Carlos, na Urca", disse.Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) estiveram na região e constataram o explosivo. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).De acordo com os policiais civis, o objeto estava íntegro, em segurança, com os mecanismos de proteção preservados e foi removido sem a necessidade de destruição no local.À princípio, o material seria granada de bocal, que segundo informações do Exército é um artefato explosivo de emprego antipessoal e anticarro, em que o lançamento é feito com um fuzil 7,62 mm, que utiliza a pressão dos gases do cano para impulsionar a carga. Ela é utilizada em substituição aos morteiros leves, já que seu peso é relativamente baixo e apenas um militar é necessário para a realização do disparo.