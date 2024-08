Câmera flagrou o momento em que o criminoso deu um mata-leão na vítima - Reprodução/Redes sociais

Câmera flagrou o momento em que o criminoso deu um mata-leão na vítimaReprodução/Redes sociais

Publicado 23/08/2024 10:31 | Atualizado 23/08/2024 12:07

Rio - Um turista cearense foi agredido com um mata-leão e desmaiou durante uma tentativa de assalto na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (16). Dois dias após o crime, o suspeito foi preso, mas acabou sendo solto durante audiência de custódia.



Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. As imagens mostram o momento em que o criminoso chega por trás e rende a vítima, que tenta lutar com o bandido, mas sofre um mata-leão e desmaia.



Nesse momento, o criminoso rouba seu aparelho celular. Ao recobrar a consciência, a vítima ainda pega as pernas do criminoso, que sai correndo do local.

Veja o vídeo: