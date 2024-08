Pistola apreendida com suspeito - Reprodução/Redes sociais

Pistola apreendida com suspeitoReprodução/Redes sociais

Publicado 24/08/2024 08:05 | Atualizado 24/08/2024 09:37

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem, nesta sexta-feira (23), por ameaçar técnicos da Enel durante tentativas de corte de energia em residência em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana do Rio.



De acordo com a corporação, agentes do 30º BPM foram acionados pelos funcionários da concessionária para auxiliar no corte de energia em uma casa na na Rua Heitor Quatrin, no bairro Torrão de Ouro.

A denúncia aponta que um homem, durante tentativas de corte anteriores, havia ameaçado os funcionários de morte usando uma arma.

O suspeito, encontrado no interior de um veículo modelo Palio Weekend verde, foi abordado pelos agentes. Com ele, foi encontrada uma pistola Taurus G2C 9mm contendo 11 munições.



O caso foi registrado na 104ª DP (São José do Vale do Rio Preto).