Transtornos nas estações da Linha 2 foram causados por um 'problema na via' - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/08/2024 07:54 | Atualizado 24/08/2024 08:59

Rio - Devido a um curto-circuito no canal de cabos, cinco estações da Linha 2 do Metrô Rio ficaram fechadas temporariamente na manhã deste sábado (24). A SuperVia também enfrentou transtornos.

Em nota, o Metrô Rio informou que as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Coelho Neto e Colégio, na Zona Norte, foram afetadas pela interrupção do serviço. Segundo a concessionária, a operação na Linha 2 funcionou apenas entre Irajá a Botafogo por mais de duas horas. O problema não afetou as Linhas 1 e 4. O serviço foi normalizado e as estações reabertas por volta de 8h50.

Através das redes sociais, passageiros relataram que ficaram parados por cerca de 30 minutos na estação de Acari, sem informações claras sobre o que estava acontecendo. Muitos reclamaram da falta de comunicação por parte dos funcionários, que demoraram a dar satisfações sobre o motivo da interrupção e quando o serviço seria restabelecido.

Já no sistema de trens, uma ocorrência na rede aérea próximo à Estação Mangueira, na Zona Norte do Rio, afetou o funcionamento dos trens com destino a Santa Cruz, na Zona Oeste, e Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com a SuperVia, as composições deixaram de realizar paradas em seis estações da Zona Norte. O serviço na Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade foi restabelecido cerca de 40 minutos depois.