Apostas podem ser feitas até 19h - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apostas podem ser feitas até 19hMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/08/2024 10:55 | Atualizado 25/08/2024 11:18

A Caixa Econômica Federal promoveu neste sábado (24) o sorteio do concurso 2.766 da Mega-Sena, em São Paulo. Duas apostas do Rio de Janeiro (RJ) acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio total de R$ 29.893.732,43 — cada um dos vencedores levará R$ 14.946.866,27.

As dezenas sorteadas foram 09 - 10 - 34 - 36 - 38 - 44. Outros 54 apostadores receberam R$ 58.627,43 na faixa dos cinco acertos, enquanto 4.329 conseguiram R$ 1.044,74 na quadra.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras do prêmio principal foram feitas uma nos canais eletrônicos da Caixa, e outra na Lotérica Ponto 01 Loteria.

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados. A estimativa para o prêmio do próximo concurso, terça-feira, 27, é de R$ 3,5 milhões.

Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.