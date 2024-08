Homem foi preso em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - Divulgação/PF

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (27), a Operação Falsário, contra a compra ilegal de armas por meio do uso de documentos falsos, na cidade de Bom Jardim, na Região Serrana. Um homem - alvo principal da ação - foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito.



Os agentes federais saíram para cumprir dois mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os endereços são vinculados a um suspeito de adquirir armamento usando Certificado de Registro de Arma de Fogo falso, supostamente emitido pelo Exército Brasileiro.

A aquisição ilegal de arma de fogo tem pena de até 12 anos de prisão. Além disso, também é investigada a falsificação do documento supostamente apresentado pelo suspeito.A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ), responsável pelas investigações, é uma força-tarefa composta pelas polícias Federal, Civil e Militar do Rio, e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio.