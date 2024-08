Equipes de guarda-vidas dos Bombeiros utilizam motos aquáticas para auxiliar nas buscas - Renan Areias/ Agência O Dia

Equipes de guarda-vidas dos Bombeiros utilizam motos aquáticas para auxiliar nas buscasRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 27/08/2024 13:30 | Atualizado 27/08/2024 14:30

Rio - Equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizam, nesta terça-feira (27), o quarto dia consecutivo de buscas pelo homem que desapareceu no mar da praia da Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio, na altura do posto oito. Abalados, familiares do rapaz acompanham o trabalho dos militares.

Ao longo de toda a manhã, Bombeiros utilizaram motos aquáticas para realizarem buscas no mar. Segundo a corporação, embarcações e drones auxiliam os mergulhadores na procura pelo rapaz, que acontece desde a tarde do último sábado (24), quando o homem se afogou e não foi mais visto.

Na ocasião, a maré estava agitada e de ressaca, com ondas que chegaram a 2,5 metros de altura. De acordo com os militares, o mau tempo que atingiu a cidade nos últimos dias, além dos ventos fortes e do mar agitado, dificultaram a procura.

Nesta terça (27), o mar segue agitado e com ondas fortes na região. Segundo o Sistema Alerta Rio, as ondulações podem chegar até quase um metro de altura. Devido a isto, bandeiras vermelhas sinalizando alto risco de afogamento foram espalhadas pela areia, significando que a área não é recomendada para banho.