Capitão Rafael Galvão da Costa foi morto com um tiro na cabeça durante ação da PM - Reprodução

Publicado 27/08/2024 14:26 | Atualizado 27/08/2024 14:49

morte do capitão da PM Rafael Galvão da Costa, no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte. Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (27), um suspeito de envolvimento na, no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte.

Segundo a corporação, além do traficante, conhecido como 'Gigante', outros quatro criminosos foram presos. A PM informou que a operação foi planejada e que ele já estava sendo investigado pela participação na morte do agente, em 3 de julho.

Durante a ação do 3° BPM (Méier), os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas, um rádio transmissor, munições e drogas. Os presos e o material foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma), onde a ocorrência foi registrada.

O agente morreu ao ser baleado na cabeça durante troca de tiros entre PMs e bandidos no Morro do Urubu. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, o objetivo da operação era reprimir o tráfico de drogas, o roubo de veículos e de cargas na região, além de coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. Rafael era capitão e estava lotado no 3º BPM (Méier).

15 criminosos na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá que tentaram fugir em um caminhão de uma operação feita na Cidade de Deus, em março de 2023. O PM, que entrou na corporação em 2009, deixou a mulher e dois filhos. Em maio, ele foi promovido por bravura ao posto de capitão por ter participado da prisão dede uma operação feita na Cidade de Deus, em março de 2023.