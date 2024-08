Voluntários poderão doar sangue nesta sexta-feira (30), das 10h às 18h - Divulgação

Publicado 28/08/2024 14:24 | Atualizado 28/08/2024 15:26

Rio – O Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte, vai realizar nesta sexta-feira (30) uma nova campanha de doação de sangue. A coleta será feita no segundo piso do estabelecimento, das 10h às 18h. Assim como em ações semelhantes que ocorreram no local ao longo do mês, a iniciativa pretende conscientizar as pessoas sobre a importância de doar.

Os organizadores esperam receber entre 150 e 200 voluntários. A ação é promovida em parceria com o Grupo Gestor de Serviços em Hemoterapia (GSH).

O shopping fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, nº 126.

Para doar sangue, são necessários alguns pré-requisitos.

Confira a lista abaixo:



- Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH etc.)

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável)

- Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado também por um outro adulto)

- Estar em boas condições de saúde

- Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas

- Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses

- Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses

- Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)

- Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.