Preso tentava levar 50 mil comprimidos de ecstasy para Salvador, na Bahia - Reprodução / @pmerj

Publicado 30/08/2024 08:51 | Atualizado 30/08/2024 08:57

Rio - Um homem foi preso por policiais militares com 50 mil comprimidos de ecstasy dentro de uma mala na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária. O caso aconteceu nesta quinta-feira (29).



Segundo a PM, os agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) suspeitaram do homem após ele "dar meia volta" quando viu os policiais. O criminoso tentava embarcar em um ônibus com destino a Salvador, na Bahia.



Ainda de acordo com a corporação, o preso não revelou quanto seria pago pelo transporte da droga, e nem a origem do material.



O homem, que não teve identidade revelada, foi encaminhado à 4ª DP (Centro).

Mulheres são presas com armas na Rodoviária



Na segunda-feira (26), uma dupla de mulheres foi presa, também na Rodoviária do Rio, com duas pistolas, dois fuzis e 18 carregadores.



Na ocasião, a PM informou que elas estavam em um ônibus que saiu de São Paulo, e ainda tentaram fugir dos agentes da BPTur enquanto eles revistavam o veículo.