Criminoso manteve faca no pescoço da vítimaReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/08/2024 15:55 | Atualizado 30/08/2024 16:22

Rio - Uma mulher foi mantida refém durante uma tentativa de assalto nesta sexta-feira (30), na Cidade Nova, Zona Central do Rio. Ao perceber a ação, testemunhas que passavam pelo local interviram e conseguiram deter o criminoso antes da chegada da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Avenida Presidente Vargas. Segundo a PM, o criminoso abordou a vítima com uma faca, anunciou o assalto e, com a aproximação de pessoas, manteve ela refém.

Mulher é mantida refém durante tentativa de assalto no Rio



Testemunhas no local conseguiram intervir na ação e seguraram o criminoso até a chegada da polícia. O homem foi conduzido para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado. A faca utilizada no crime foi apreendida. Segundo a PM, o policiamento foi intensificado na região.

A Polícia Civil informou que a vítima prestou depoimento e testemunhas estão sendo ouvidas. As investigações do caso estão em andamento.