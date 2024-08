Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Publicado 30/08/2024 16:39 | Atualizado 30/08/2024 16:39

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Severina de Araújo Silva, de 53 anos, encontrada sem vida dentro de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (30). O caso é tratado como um possível feminicídio. A vítima teria sido roubada antes de ser morta.

O caso aconteceu na Rua Baiaré, no bairro Xavantes. Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo à residência e homicídio. Chegando ao local, a equipe encontrou Severina já sem vida e a área foi isolada para perícia.

De acordo com informações preliminares, o marido da vítima que encontrou o corpo. O homem teria visto a mulher no chão da residência logo após chegar do trabalho. O imóvel do casal fica nos fundos de um terreno e a porta estaria com sinais de arrombamento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A Polícia Civil informou que ainda falta esclarecer a causa da morte, mas que a investigação está em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

O corpo de Severina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada.