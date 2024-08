Thiago Viana foi preso por agentes da 33ª DP (Realengo) na comunidade do Terreirão, no Recreio - Reprodução

Thiago Viana foi preso por agentes da 33ª DP (Realengo) na comunidade do Terreirão, no RecreioReprodução

Publicado 30/08/2024 16:01

O crime aconteceu no dia 4 de agosto na Rua Acutinga, em Realengo, também na Zona Oeste. Segundo a investigação, Thiago invadiu a casa da técnica de enfermagem Paula Karoline da Silva Cabral do Nascimento arrombando o portão com um pé de cabra. O homem entrou na residência com uma faca e um pedaço de madeira, e começou a agredir a vítima.

Paula estava com o atual namorado, Nilton Ambrósio da Silva Júnior, quando o suspeito invadiu a casa. A ex-namorada do criminoso sofreu traumatismo craniano, teve o braço quebrado e múltiplas fraturas. Devido aos ferimentos, ela precisou de 20 pontos na cabeça.

Além da mulher, Nilton foi esfaqueado na mão ao tentar desarmar Thiago. A vítima passou por cirurgia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

De acordo com o apurado, Thiago cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento. Na época, nas redes sociais, a mãe de Paula questionou: "Até quando as mulheres não vão ter o direito de falar não?". Em outra ocasião, o homem teria rondado a casa da ex com um revólver. Além disso, ele tem quatro passagens pela Lei Maria da Penha, uma das quais foi registrada em abril deste ano.

O suspeito foi encontrado por agentes da 33ª DP (Realengo) na manhã desta sexta-feira (30) no Terreirão. Contra ele havia um mandado de prisão temporária emitido pela 1ª Vara Criminal da Capital.