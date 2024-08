Operação Shamar combate violência doméstica e familiar - Reprodução

Operação Shamar combate violência doméstica e familiarReprodução

Publicado 30/08/2024 18:35

Rio - As ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio no mês de agosto resultaram na prisão de 468 pessoas por policiais civis do Rio de Janeiro. Os números são da "Operação Shamar", coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ao todo, foram mais de 400 agentes envolvidos, que realizaram aproximadamente 17 mil investigações. Além dos presos, oito adolescentes infratores foram apreendidos e mais de 40 armas foram arrecadadas.

A operação incluiu também atividades educativas, como palestras e eventos, que alcançaram quase 14 mil pessoas. No estado, o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) estava à frente das ações da Polícia Civil, que contaram com o apoio de diversas delegacias.

A "Operação Shamar" é mais uma iniciativa do calendário do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim deste tipo de crime, e ocorre em parceria com forças de segurança de todo o país. A ação foi batizada em referência à palavra em hebraico que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar.