Todo o episódio foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimentoReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/08/2024 18:18 | Atualizado 30/08/2024 18:44

Rio - Um homem foi rendido por um criminoso armado na manhã desta sexta-feira (30), em frente a uma academia no bairro do Maracanã, Zona Norte. A vítima teve a moto roubada e precisou correr para dentro do estabelecimento, na tentativa de se proteger. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

O caso aconteceu na Rua São Francisco Xavier, na porta da Techbox Academia, por volta das 5h54. A vítima estava estacionando em frente a unidade, quando dois homens em uma moto chegaram no local. Logo em seguida, um deles desce, apontando uma pistola para o homem, que sai do veículo assustado.

A mulher que estava na garupa corre para dentro da academia, com medo. Segundos depois, a vítima larga o capacete no chão e faz o mesmo. É possível escutar gritos dentro do estabelecimento. O criminoso então foge do local na moto roubada, seguido pelo comparsa, que chegou a voltar para roubar o capacete caído.

Segundo a unidade, nenhum tiro foi disparado no local e ninguém ficou ferido. A academia está funcionando normalmente. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão) e encaminhado à 18ª DP (Praça da Bandeira). A Polícia Civil informou que agentes analisam imagens de câmeras de segurança e tentam localizar os envolvidos no crime.

Já a Polícia Militar informou que o comando do 6° BPM (Tijuca) tomou conhecimento do caso após o registro na delegacia e determinou o reforço policial na localidade: "A unidade trabalha em parceria com a 17ª DP (São Cristóvão), para identificar e prender os responsáveis pela ação criminosa".

Caso semelhante no Grajaú

Um homem foi assaltado enquanto treinava em um box de crossfit, na Rua Borda do Mato, no Grajaú, Zona Norte, em julho. O crime aconteceu por volta das 22h20 e foi praticado por dois homens que usavam capacete. Pelo menos um deles estava armado. A 20ª DP (Vila Isabel) investiga o crime.

A abordagem foi flagrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver a vítima sentada em uma bicicleta, mexendo no celular. Em seguida, um dos bandidos, de capacete vermelho, pede o celular do rapaz e a chave da moto dele. Um outro criminoso, de capuz preto e capacete branco em uma das mãos, entra e vasculha a recepção do box.