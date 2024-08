A suspeita foi levada para a 13ª DP, em Ipanema - Divulgação/Crefito-2

Rio – Martha Senise, de 62 anos, foi flagrada na manhã desta sexta-feira (30) exercendo irregularmente a profissão de terapeuta ocupacional em uma clínica em Copacabana, na Zona Sul. A ação foi efetuada de maneira conjunta entre a Polícia Civil e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro (Crefito-2). Segundo o órgão, ela atendia crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem formação na área e, consequentemente, sem registro.

Ainda de acordo com o Crefito-2, que descobriu o caso a partir de denúncia anônima, Martha se apresentava nas redes sociais como terapeuta ocupacional, inclusive com publicações sobre atendimentos com crianças com autismo – a reportagem de O DIA realizou uma busca, mas não localizou tais registros.

Em busca de mais provas, um agente fiscal do conselho e policiais civis estiveram no estabelecimento, onde constataram a identificação de Martha Senise como terapeuta ocupacional na lista de agendamentos de clientes. Eles também tiveram confirmação com mães de crianças atendidas por ela.

Questionada, ela chegou a afirmar que possuía pós-graduação em Terapia Ocupacional, mas as investigações apontam que a graduação dela consta como Pedagogia.

Martha Senise vai responder por exercício ilegal da profissão, com pena de prisão simples, de 15 dias a três meses, ou multa. O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema) e enviado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). Procurado por O DIA, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não retornou.

Clínica responde

Já Angela Maria Haselof, proprietária do Espaço Plunct Plact Zum, onde Martha atuava como terapeuta ocupacional, respondeu à reportagem. Por mensagem de texto, ela se disse “tranquila” com o episódio.

Angela destacou que Martha é graduada em psicopedagogia e teve “uma atuação de 20 anos no Senai, trabalhando como coordenadora pedagógica”. Em seguida, após se aposentar, “foi se qualificar em ABA”, como é conhecido um método da abordagem psicológica destinado a crianças.

A dona do espaço acrescenta que Martha possui especializações em áreas da terapia ocupacional, como pediátrica, assistida e gerontologia, mas como para atuar na área é necessária a graduação, ela já está em processo de iniciar tal curso.

Angela encerra assegurando que no espaço Plunct Plact Zum, Martha atua como psicopedagoga. Martha Senise foi procurada pela reportagem não retornou os questionamentos.