Cavalo Marinho, incomum nas águas carioca, é pescado por engano na Baía de GuanabaraReprodução

Publicado 03/09/2024 13:19

Rio - Uma espécie incomum de cavalo marinho, originário da Patagônia, na Argentina, foi encontrado águas cariocas por pescadores da Baía de Guanabara. Encontrado por engano, o animal não estava saudável e precisou ser encaminhado para laboratório do projeto Cavalos-Marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula.

Sob cuidados dos pesquisadores por uma semana, foi identificado que o cavalo marinho estava grávido.

“Ele é muito especial porque vem migrando da Argentina até a nossa costa durante o inverno para fugir das águas geladas.”, explicou Natalie Freret, coordenadora do projeto Cavalos-Marinhos do Rio de Janeiro, de que cuida e preserva a espécie, e completou que a subespécie é pouco vista no litoral do município.

Pronto para reintegração ao seu habitat natural, a devolução ao mar aconteceu em ação coordenada com o Iate Clube do Rio de Janeiro, que apoia o projeto.