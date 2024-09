Agente colocou o recém-nascido de bruços e realizou a Manobra de Heimlich - Divulgação / Seop

Agente colocou o recém-nascido de bruços e realizou a Manobra de HeimlichDivulgação / Seop

Publicado 03/09/2024 11:46 | Atualizado 03/09/2024 11:54

Rio - Uma guarda municipal do programa BRT Seguro salvou um recém-nascido engasgado, nesta segunda-feira (2), na plataforma do Terminal Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste.



De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a equipe estava em patrulhamento quando notaram que o bebê, de apenas 10 dias, estava engasgado. Em seguida, a agente o colocou de bruços e realizou a Manobra de Heimlich, para desobstruir as vias aéreas. Segundo a pasta, o procedimento deu certo e o pequeno voltou a respirar normalmente.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o recém-nascido e a mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cesarão, em Santa Cruz. A Seop informou que o bebê foi atendido e liberado.



Ainda no mesmo dia, a agente auxiliou no atendimento a um homem que teve uma convulsão dentro de um articulado. Os primeiros socorros foram realizados pela equipe da guarda municipal e, posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.