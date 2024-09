Anúncio da etapa brasileira do Sail GP aconteceu em evento no Aterro do Flamengo - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 03/09/2024 10:21

Rio - A cidade do Rio foi escolhida para sediar a primeira etapa do Sail Grand Prix na América do Sul. Considerado um dos principais torneios mundiais de vela, a competição está marcada para acontecer nos dias 3 e 4 de maio de 2025, na Baía de Guanabara, no Aterro do Flamengo, Zona Sul. O anúncio do GP no Brasil foi feito nesta segunda-feira (02).

O Enel Rio Sail Grand Prix será a sexta etapa da competição, que começa nos dias 23 e 24 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Para o governador do Rio Cláudio Castro, a corrida, que vai acontecer aos pés do Pão de Açúcar, representa o retorno da cidade aos grandes eventos internacionais do esporte.

"A história da cidade com os esportes aquáticos é centenária e o cenário é deslumbrante. A chegada do Enel Rio Sail Grand Prix destaca a tradição do Rio de Janeiro nos esportes aquáticos e reforça a presença do estado no mapa dos grandes eventos internacionais" disse o governador.

Com 14 etapas ao redor do mundo, a temporada 2024-25 será a maior da liga até hoje, com eventos nos cinco continentes, incluindo cidades como São Francisco, Los Angeles e Genebra. A estreia da competição no Brasil ocorre junto com a chegada da primeira equipe sul-americana, a Mubadala Brazil SailGP Team, anunciada no início deste ano.

A capitã da equipe na etapa do SailGP do Rio será bicampeã olímpica Martine Grael. Ela será a primeira mulher a ocupar essa posição na liga global. Ao todo, onze equipes participam do torneio. Elas são formadas por atletas de elite que representam diferentes países.

O Sail Grand Prix começou em 2019 e, desde a primeira temporada, se destaca pela combinação de tecnologia de ponta e alta velocidade, utilizando catamarãs F50, capazes de atingir até 100 km/h.

"É uma competição que combina o alto desempenho dos atletas com a beleza única da capital fluminense. É uma prova que vai além do esporte, impulsiona o turismo, movimenta o comércio local e fortalece a imagem do Rio como um destino vibrante e preparado para receber uma variada gama de competições de alto nível", reforçou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.