Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores recebeu circuito de segurança para evitar furtos Divulgação

Publicado 03/09/2024 10:31

Rio - O acervo histórico da Arquidiocese do Rio de Janeiro, presente em diversas igrejas e capelas da cidade, receberá proteção por circuito de câmeras e alarmes para diminuir furtos e risco de furtos de peças.

O projeto de parceria entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e o Instituto Cultural Vale, tem o objetivo de preservar o acervo histórico e promover o turismo cultural na cidade.

As primeiras instalações do circuito de segurança, que aconteceram na última semana de agosto, foram na Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no Centro do Rio, e na Capela São Gonçalo do Amarante do Antigo Engenho do Camorim, em Jacarepaguá.

A ação faz parte de projeto que prevê a catalogação dos bens móveis e integrados presentes em mais de 455 igrejas e capelas e propõe a recuperação do patrimônio histórico e acervo memorial brasileiro em edifícios vulneráveis da Arquidiocese, que vai corroborar para a proteção e utilização destas coleções.