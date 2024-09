Criminosos incendiaram uma carreta e utilizaram barricadas para impedir a entrada de rivais - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/09/2024 08:25

Rio - Um intenso tiroteio, somado à correria de criminosos pelas ruas, assustou moradores da Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta terça-feira (3). Traficantes da Vila Aliança, comandada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), tentaram invadir a comunidade, dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para checar um confronto entre grupos criminosos rivais no interior da comunidade.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos fugiram antes da chegada da guarnição. O policiamento foi reforçado na região.

Vídeos mostram o momento em que muitos criminosos entram na comunidade em grupo, correndo, para tentar invadir. Também é possível ouvir a troca de tiros entre os grupos.

Uma carreta foi incendiada pelos criminosos e ficou totalmente destruída. Nas redes sociais, moradores relatam o desespero de estar no meio do fogo cruzado. "Só Deus para nos proteger", disse um deles. "Covardia, o trabalhador que paga o preço", publicou outro.