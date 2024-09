Veículos blindados durante operação no Complexo da Maré - Reprodução

Publicado 03/09/2024 06:49 | Atualizado 03/09/2024 07:52

Rio - As polícias Militar e Civil realizam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (3). Segundo moradores, há intenso tiroteio na região desde a madrugada. Durante o confronto, um ônibus do BRT foi atingido por um disparo na Avenida Brasil, altura da estação da Fiocruz.

Segundo a Mobi-Rio, o veículo seguia no sentido Terminal Gentileza quando o motorista escutou um barulho de estilhaço no vidro. A porta traseira foi destruída. Apesar do susto, o articulado estava vazio e não houve vítimas.



Na ação, imagens que circulam nas redes sociais mostram a presença de agentes do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), veículos blindados e barricadas em chamas. De acordo com a PM, equipes do Comando de Operações Especiais (Coe) atuam nas comunidades da Baixa do Sapateiro e Conjunto Esperança.

O objetivo é localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital. Os alvos seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Ainda segundo moradores, tiros também foram ouvidos na Vila do João, Salsa e Merengue, Parque Ecológico, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Morro do Timbau e Nova Maré. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Educação informou que 37 escolas foram fechadas na Maré. Já na rede estadual, uma unidade não abriu nesta terça (3).