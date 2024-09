Jovem, de 18 anos, ficou com machucados na boca e no olho - Divulgação / Polícia Civil

Jovem, de 18 anos, ficou com machucados na boca e no olhoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/09/2024 09:54

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira (2), após agredir a namorada grávida de três meses no bairro Carmo, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, Wellerson Dumingues da Silva, de 28 anos, espancou a companheira, de 18 anos, com socos, chutes e puxões de cabelo durante uma discussão.

Segundo agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, a jovem ficou com machucados no olho e na boca. Em depoimento, ela disse que foi empurrada e caiu no chão. Contou, ainda, que ao se levantar, foi agredida novamente.



À polícia, a vítima relatou que eles tinham acabado de voltar de uma festa quando começaram a brigar por um "motivo bobo". Em seguida, teve início as agressões. "Ele espancou a companheira grávida com quem convive há uma por um motivo fútil e banal. Ele desferiu socos, tapas, socos na cabeça e chegou a derrubar a vítima no chão", explicou a delegada Mônica Areal.



De acordo com a especializada, quando os agentes chegaram na casa do agressor, encontraram diversos pássaros silvestres que eram vendidos ilegalmente. As aves foram apreendidas.



Segundo a corporação, Wellerson possui anotações por tráfico e maus-tratos aos animais. Ele vai responder por lesão corporal, injúria e receptação. Após as formalidades legais, o agressor será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.