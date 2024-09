Operação na Maré tem mortos, presos e material apreendido - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 03/09/2024 11:41 | Atualizado 03/09/2024 13:11

Rio - Uma série de operações policiais e confrontos entre traficantes rivais provocaram o fechamento de 60 escolas em comunidades do Rio na manhã desta terça-feira (3). A medida ocorreu após intenso tiroteio nos complexos da Maré, na Zona Norte, e do Salgueiro, na Região Metropolitana, assim como na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. Na Maré, por exemplo, três suspeitos foram mortos . Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 37 escolas não abriram. Enquanto uma unidade estadual também precisou interromper o funcionamento.No Salgueiro, em São Gonçalo, os colégios municipais Pastor Haroldo Gomes, Carlos Drummond de Andrade, Professora Niuma Goulart Brandão, João Aires Saldanha, Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira, Salgado Filho e Marinheiro Marcílio Dias, estão fechados.Já na Vila Kennedy, 15 escolas também foram impactadas após um conflito entre traficantes rivais durante a madrugada, por disputa de território. Essa não é a primeira vez que alunos são prejudicados nas regiões. Em outra parte do Complexo da Maré, no Parque União, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Polícia Civil realizaram por 10 dias seguidos uma operação para demolição de prédios construídos pelo tráfico . Nas ações, mais de 1,4 mil estudantes de escolas estaduais chegaram a ficar sem aula. A Ong Redes da Maré afirma ainda que cerca de 9 mil alunos já foram afetados.Segundo a Polícia Militar, agentes do Bope atuam junto com a Polícia Civil na Maré com o objetivo de localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais em diferentes pontos da capital. Os alvos seriam traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).Durante o confronto, um ônibus do BRT chegou a ser atingido por um disparo. De acordo com a Mobi-Rio, o veículo seguia no sentido Terminal Gentileza quando o motorista escutou um barulho de estilhaço no vidro. A porta traseira foi destruída. Apesar do susto, o articulado estava vazio e não houve vítimas.