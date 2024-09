Projeção da fachada do Museu do Comércio Mozart Amaral, no Engenho de Dentro - Divulgação / Sesc

Publicado 03/09/2024 12:00

Rio - Construído na década de 1940, o histórico casarão que abriga a primeira unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Brasil será revitalizado e transformado no Museu do Comércio Mozart Amaral (MUCMA). O anúncio da reforma do espaço, que fica no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, aconteceu nesta terça-feira (3).

O projeto do museu prevê a uma grande reforma estrutural, incluindo a fachada do edifício, além da construção de galerias expositivas, salas multiuso, cafeteria, praças abertas e cobertas, áreas de pesquisa e espaços para atividades educativas.

O espaço também vai abrigar um Centro de Memória do Sesc-RJ, que será acompanhado de um laboratório de conservação. A inauguração do novo museu, no entanto, ainda não tem data definida. De acordo com o Sesc, o projeto precisa passar por um processo de licitação para as obras começarem.

Fachada da unidade do Sesc do Engenho de Dentro, na Avenida Amaro Cavalcanti Reprodução / Google Street View

Inaugurado em 3 de outubro de 1946 na Avenida Amaro Cavalcanti 1.661, o histórico edifício oferecia serviços de assistência à maternidade, infância e combate à tuberculose. Posteriormente, passou promover ações socioeducativas nas áreas do comércio de bens, esporte, saúde, cultura e turismo.

De acordo com a direção do Sesc, a expectativa é que a revitalização do prédio terá um impacto positivo para a região, oferecendo espaços para desenvolvimento de atividades culturais e educativas de diferentes naturezas.

Quem foi Mozart Amaral

Nascido em 1919, Mozart Amaral foi presidente do Sindicato de Lojistas do Rio, da Fecomércio RJ, do conselho regional do Sesc RJ, além de vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Ele era sócio-gerente da rede de lojas especializadas em meias e lingeries, Casas Olga, e ingressou na Associação Comercial do Rio de Janeiro em 1968, tornando-se benemérito em 1982.

Mozart Amaral, que recebeu o título de cidadão honorário de sete municípios do estado do Rio, morreu em 2004, aos 85 anos, em decorrência do Alzheimer.