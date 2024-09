Rock in Rio ocorre dos dias 13 a 22 de setembro - Divulgação / MetrôRio

Publicado 03/09/2024 10:41

Rio - Quem anda de metrô pelo Rio já deve ter notado algo diferente ao ouvir os anúncios das próximas estações. Isso porquê, desde segunda-feira (2), são as vozes de alguns dos artistas que tocarão no Rock in Rio que informam o nome de algumas das paradas ao longo do trajeto.

Já entrando no clima do evento, que ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, atrações nacionais como Belo, Buchecha, Alcione, Gloria Groove, Xande de Pilares e Ferrugem, gravaram os nomes de seis estações, além de anunciarem os dias em que vão cantar e o funcionamento 24 horas nos dias dos shows.

Nos avisos sonoros, os músicos se apresentam (“Oi, minha gente, estou na área, sou Alcione e estarei no Rock in Rio no dia 21 de setembro”), e finalizam com as mensagens tradicionais do metrô.A ação, que já começou nesta segunda-feira (2), é fruto de uma parceria com o Rock in Rio e vai durar até o fim do festival.As linhas 1 e 4 vão operar do Uruguai ao Jardim Oceânico, que estará aberta 24 horas nos dias do festival, por ser estação de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio. As demais estações vão funcionar no horário normal.Confira no link o esquema de transporte e os preços das passagens ao longo do festival.