Banheiros químicos foram instalados na Feira do Largo do Machado nesta terça (3) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/09/2024 13:05

Rio - Banheiros químicos começaram a ser colocados, nesta terça-feira (3), nas feiras livres da cidade do Rio. Ao todo, 348 cabines serão direcionadas, semanalmente, para todas as feiras que acontecem na capital, conforme informou a Secretaria de Ordem Pública (Seop), responsável pela iniciativa.



A Seop explica que a instalação dos banheiros era um pedido constante dos feirantes, e que o objetivo é dar mais conforto, praticidade e higiene aos profissionais e frequentadores. Agentes da pasta serão responsáveis por colocar e retirar as estruturas ao início e fim de cada feira.

Ao DIA, a feirante Tânia Maria, de 52 anos, que trabalha na Feira do Largo do Machado, na Zona Sul, contou que mudança foi de grande ajuda. "Foi uma mão na roda para todos os feirantes daqui, porque costumávamos largar a barraca e ir para longe para ir ao banheiro. Já usei hoje e a cabine estava bem limpa e preservada. Gostamos muito", celebra. Aoa feirante Tânia Maria, de 52 anos, que trabalha na Feira do Largo do Machado, na Zona Sul, contou que mudança foi de grande ajuda. "Foi uma mão na roda para todos os feirantes daqui, porque costumávamos largar a barraca e ir para longe para ir ao banheiro. Já usei hoje e a cabine estava bem limpa e preservada. Gostamos muito", celebra.

"Hoje é um dia importante para as feiras e para os feirantes da nossa cidade, dia em que a Prefeitura começa a operação de colocação de banheiros químicos nas feiras livres. Essa é uma demanda importante dos feirantes, que vão passar a ter mais conforto, comodidade e dignidade para seguirem exercendo seu trabalho", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Nesta terça (3), além do Largo do Machado, a Seop também colocou as estruturas na feira de Vila Isabel, na Zona Norte. Entre outras feiras livres que acontecem na cidade, estão a do Lavradio, a de Antiguidades da Praça XV e a da Glória, todas na Região Central.