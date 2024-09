O caso aconteceu na Rua São Joaquim, em Nova Iguaçu - Rede Social

Publicado 05/09/2024 09:06 | Atualizado 05/09/2024 09:28

Rio - Um homem foi morto a tiros na Rua São Joaquim, em Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (4). Segundo testemunhas, Joaquim Acário Estanislau, de 57 anos, era dono de um bar da região e foi atingido por oito tiros dentro de casa.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM foram acionados para o local e já encontraram a vítima sem vida. A área foi isolada e a perícia acionada.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes estão em diligências em busca de informações e testemunhas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

Segundo moradores, a região tem sofrido com uma constante onda de violência. "O dono do bar, conhecido como Bar do Botafogo, foi executado próximo as 18h30. Esse senhor era conhecido no morro. O povo que saber o que aconteceu", disse um comentário.

Até o momento, não há informações sobre o enterro de Joaquim.