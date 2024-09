Veículo pegou fogo na pista da Orla - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/09/2024 09:05 | Atualizado 05/09/2024 13:09

Rio - Um carro de passeio pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (5), e causou a interdição da pista da Orla da Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 8h24 para a ocorrência. Não houve registro de vítimas. Às 9h27, o fogo já havia sido controlado.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista foi totalmente liberada e o carro retirado do local.



A interdição aconteceu na altura da Rua República do Peru, no sentido Leme. O trânsito foi sendo desviado para pista reversível. Além dos bombeiros, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a CET-Rio atuaram no local.