Criminoso atirou contra para-brisa de carro, após vítimas fugirem de tentativa de assalto - Reprodução/Redes Sociais

Criminoso atirou contra para-brisa de carro, após vítimas fugirem de tentativa de assaltoReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/09/2024 14:07 | Atualizado 05/09/2024 17:44

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um casal foge de uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, na pista sentido Centro, na Zona Norte. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5) e foi registrado por uma câmera interna do veículo em que as vítimas estavam. O carro chega a ser alvo de um disparo de criminosos, mas a dupla consegue fugir. Na gravação, eles dizem ter percebido que algo aconteceria.

A ação aconteceu pouco depois da meia-noite desta quinta-feira, quando o casal passava próximo ao Morro do Timbau, no Complexo da Maré. As imagens mostram um veículo a alguns metros à frente do das vítimas diminuindo a velocidade, até que para totalmente ao entrar em um dos acessos à Linha Amarela. Logo depois, dois homens descem e o que estava no carona aponta uma arma em direção ao automóvel.

O motorista então foge de ré e o criminoso atira contra o para-brisa, momento em que o homem pede para a carona se abaixar no banco. Em seguida, as vítimas conseguem fugir pela Linha Vermelha. Nervosa, a mulher diz para o homem continuar acelerando e ele a tranquiliza, afirmando que os bandidos não estão mais os perseguindo. Poucos segundos depois, é possível ver o carro dos bandidos seguindo em direção à Linha Amarela.

"Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu estava sentindo no meu coração", diz o motorista. "Eu também", responde a mulher, que segue preocupada com uma possível perseguição e continua pedindo que ele acelere. "Está 'safo'. Fica tranquila, já foi'", acalma o homem. Confira abaixo. Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se foi acionada.

Veja o vídeo:

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, mas garantiu que após tomar ciência do caso intensificou o policiamento na região.



Ainda segundo a corporação, a atuação da força na Linha Vermelha é feita através de patrulhamento motorizado "por meio de viaturas e motopatrulhas, estrategicamente direcionados à mancha criminal, além do reforço do RAS (Regime Adicional de Serviço) e do policiamento das unidades que margeiam a via".

"A SEPM reforça ainda, a importância da colaboração da população, acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190, além do registro na Delegacia", orientou o comando da corporação.