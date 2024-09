Objetivo foi alinhamento estratégico de segurança para as Eleições 2024 - Reprodução

Objetivo foi alinhamento estratégico de segurança para as Eleições 2024Reprodução

Publicado 06/09/2024 10:25 | Atualizado 06/09/2024 12:52

Rio - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, reuniu-se com a cúpula da Polícia Militar para uma reunião de alinhamento da segurança do processo eleitoral no Quartel General da Polícia Militar, no Centro do Rio. Os secretários estaduais de Segurança, Victor Cesar Carvalho dos Santos, e de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira participaram do encontro, realizado na quarta-feira (4).

O desembargador Henrique Figueira abriu a atividade com uma análise sobre o ambiente das ruas neste início de campanha eleitoral. "Os recentes casos de violência envolvendo candidatos e cabos eleitorais demonstram, a importância do papel da Polícia Militar, que estão nas ruas, realizando esse trabalho ostensivo", afirmou o presidente a uma plateia com cerca de 200 pessoas, formada por comandantes de comandos intermediários, de batalhões e de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

As alterações dos 444 locais de votação, em especial, os 53 alterados por questões de segurança, foram destacadas pelo desembargador Henrique Figueira e detalhadas pelo coordenador de Inteligência e Segurança Institucional do TRE-RJ, coronel Claudio Eduardo Lopes de Oliveira.

O juiz auxiliar da Presidência do TRE-RJ e coordenador do Núcleo de Fiscalização da Propaganda Eleitoral (NFPE), Bruno Rulière, enfatizou a relevância do alinhamento com todas as instituições envolvidas e informou que está à disposição para dúvidas e orientações. A Polícia Militar atua em todo o processo eleitoral, auxiliando as equipes de fiscalização da propaganda eleitoral no estado.

Ao final da reunião, o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes, fez um pedido a todos os comandantes. "Faço um apelo aos senhores para que haja total engajamento da instituição com o objetivo de garantir um pleito seguro e assegurar a vontade do eleitor", concluiu.

O desembargador Henrique Figueira fechou o encontro otimista. "Tenho certeza que, com o comprometimento da corporação e dos demais envolvidos, realizaremos a eleição com a mais completa tranquilidade possível", concluiu.

Essa foi a segunda agenda externa do presidente do TRE-RJ na semana dedicada à segurança pública. Na segunda-feira (2), o desembargador Henrique Figueira recebeu no Palácio da Democracia representantes de partidos políticos e cobrou que as legendas participem do enfrentamento à violência política.

A Polícia Militar integra o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional do TRE-RJ, criado para prevenir e reprimir crimes eleitorais. Também integram a coalizão o Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civil e Penal do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Além das forças de segurança, participam do gabinete a Procuradoria Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal.