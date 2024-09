Um deles estava com uma mochila com a logo de um aplicativo de entrega de comida - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/09/2024 09:29

Rio - Dois homens foram presos, na noite desta quinta-feira (5), acusados de integrar uma quadrilha de falsos entregadores de comida em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

De acordo com militares do 2º BPM (Botafogo), os dois estavam circulando com mochilas de entrega de comida via aplicativo entre a Praia de Botafogo e a Rua Muniz Barreto. Eles foram presos durante um patrulhamento, quando os agentes encontraram os homens em atitude suspeita.

Com eles, os agentes encontraram um aparelho de telefone celular. Um dos acusados possuía uma mochila com a marca e a logo de um dos aplicativos mais usados para entrega de alimentos.

Os dois foram conduzidos para à 10ª DP (Botafogo), onde foram reconhecidos pela vítima do crime.