Trecho da Linha Amarela às escuras no início da manhã desta sexta-feira (6) - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/09/2024 08:13 | Atualizado 06/09/2024 09:06

Rio - Um trecho da Linha Amarela, próximo ao acesso à Linha Vermelha, ficou às escuras durante a madrugada e parte da manhã desta sexta-feira (6). A via expressa, conhecida pelo intenso fluxo de veículos, tornou-se um breu.





Em outro ponto que liga as duas vias expressas, um casal fugiu de uma tentativa de assalto, na madrugada desta quinta-feira (5). O caso foi registrado por uma câmera interna do veículo em que as vítimas estavam. O carro chega a ser alvo de um disparo de criminosos, mas eles consegue fugir. Na gravação, o casal diz ter percebido que algo aconteceria. Em nota, a Lamsa informou que está em contato com a concessionária responsável pelo serviço para que a energia elétrica do trecho seja restabelecida o quanto antes.Em outro ponto que liga as duas vias expressas, umna madrugada desta quinta-feira (5). O caso foi registrado por uma câmera interna do veículo em que as vítimas estavam. O carro chega a ser alvo de um disparo de criminosos, mas eles consegue fugir. Na gravação, o casal diz ter percebido que algo aconteceria.

As imagens mostram um veículo a alguns metros à frente do das vítimas diminuindo a velocidade, até que para totalmente ao entrar em um dos acessos à Linha Amarela. Logo depois, dois homens descem e o que estava no carona aponta uma arma em direção ao automóvel. O motorista então foge de ré e o criminoso atira contra o para-brisa, momento em que o homem pede para a carona se abaixar no banco. Em seguida, as vítimas conseguem fugir pela Linha Vermelha.