Câmeras de segurança gravaram o grupo passando pelas ruas dos bairros - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/09/2024 08:43 | Atualizado 06/09/2024 09:09

Rio - Três homens foram presos em flagrante pela PM durante um rolezinho, na madrugada desta sexta-feira (6), que passou por ruas da Tijuca e de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, eles não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e as placas das motos em que estavam eram adulteradas.

Policiais do 6° BPM (Tijuca) montaram um cerco, de acordo com a corporação, "para prender os suspeitos envolvidos nesse tipo de prática". A PM detalhou que, quando os motociclistas encontraram os agentes, na Rua General Espírito Santo Cardoso, próximo ao sub-bairro da Muda, eles começaram a fugir "de forma ofensiva" em direção às viaturas, e, para contê-los, os policiais utilizaram spray de pimenta.

Após a prisão, eles foram encaminhados à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

O rolezinho desta sexta tirou o sono dos moradores dos bairros. Segundo relatos nas redes sociais, o grupo de motociclistas passou pelo Boulevard 28 de setembro, pela Avenida Maracanã, Rua São Francisco Xavier, Visconde de Santa Isabel, entre outras vias.

"Acordei com um barulho ensurdecedor passando pela Av. Maracanã, na altura do Shopping Tijuca, duas viaturas da polícia atrás perseguindo [o grupo]. A gente não tem mais paz nem pra dormir nessa cidade", lamentou a moradora Marci Brandão. "Acordei nervosa, passando mal como todo esse barulho", complementou Iranide Costa.

A prática do rolezinho não é proibida, mas os participantes acabam cometendo diversas infrações no trânsito. Geralmente, grandes grupos de motociclistas costumam se reunir, no fim da noite e início da madrugada, para promover os "rolezinhos". Eles circulam pela cidade em alta velocidade, fazendo manobras e barulho. Os encontros são marcados pelas redes sociais.