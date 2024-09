PMs apreenderam fuzil, drogas e radiotransmissores em ação no Complexo da Serrinha - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 06/09/2024 08:07 | Atualizado 06/09/2024 09:07

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta sexta-feira (6), para coibir disputas territoriais entre criminosos de facções rivais, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Equipes atuam nas comunidades da Serrinha, Fazendinha, São José da Pedra e Patolinha, no Complexo da Serrinha. Segundo relatos de moradores, veículos blindados circulam pela região e houve troca de tiros.

Segundo a PM, as equipes pretendem coibir ações de criminosos que dominam a região, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), contra comunidades do entorno, controladas pelo Comando Vermelho (CV). Moradores de Madureira têm sofrido com uma rotina de violência, por conta da guerra pelo controle de territórios. Desde o início deste ano, traficantes das duas facções travam uma disputa pelo controle das favelas da Congonha e Cajueiro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a operação também pretende reprimir o roubo de veículos e retirar barricadas. A ação é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de unidades do 2º Comando de Polícia de Área da Capital (2º CPA) e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar). Equipes do Comando de Operação Especiais (COE) também atuam na região. Na comunidade São José da Pedra, PMs apreenderam um fuzil, drogas e radiotransmissores.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que quatro escolas da rede foram impactadas pela operação no Complexo da Serrinha.