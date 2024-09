Drogas eram transportadas em ambulâncias para comunidades do Rio - Divulgação

Publicado 06/09/2024 07:26 | Atualizado 06/09/2024 09:01

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, nesta sexta-feira (6), contra investigados por envolvimento no crime de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico. Segundo investigações, o grupo usava ambulâncias como transporte de drogas. Ao todo, os agentes cumprem 33 mandados de busca e apreensão no Rio, São Paulo, Paraná, Amazonas e Mato Grosso.





O principal alvo, Alex Evangelista Mendes Silva, preso anteriormente por tráfico de drogas, é suspeito de liderar o esquema. Em uma ação da Polícia Civil, em 2021, um dos veículos de propriedade dele foi flagrado A ação é realizada por meio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, com o apoio de policiais civis dos outros estados.O principal alvo, Alex Evangelista Mendes Silva, preso anteriormente por tráfico de drogas, é suspeito de liderar o esquema. Em uma ação da Polícia Civil, em 2021, um dos veículos de propriedade dele foi flagrado na Rodovia Presidente Dutra com meia tonelada de maconha, que seria levada para comunidades da Zona Sul do Rio.

Ainda de acordo com as investigações, em um período de um ano, entre 2020 e 2021, o homem movimentou mais de R$ 6,4 milhões, quantia incompatível com seu patrimônio e atividade econômica. Os agentes apuraram que a rede de empresas e indivíduos ligados a ele formavam um complexo esquema de lavagem de dinheiro, com ramificações em vários estados brasileiros. Diversas transações suspeitas, envolvendo pessoas com capacidade financeira também incompatível, sugerem o uso de laranjas para mascarar as operações ilícitas.



No geral, as ambulâncias eram usadas para transportar drogas disfarçadamente em comunidades controladas pelo tráfico de drogas no Rio.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Alex. O espaço está aberto para manifestações.