Semana terá dias com céu variando entre aberto e com poucas nuvens - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/09/2024 13:13 | Atualizado 08/09/2024 13:59

Rio - Depois de dias de instabilidade, a semana na cidade do Rio vai começar com tempo firme, temperatura elevada e nenhuma previsão de chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a expectativa é que a máxima seja de 34°C até quinta-feira (12), com o sol aparecendo entre nuvens.

O clima será parecido com o registrado ao longo deste domingo (8). Durante a manhã e início da tarde, o sol apareceu entre nuvens e a temperatura variou entre 19°C e 35°C. O tempo bom é resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que costuma apresentar ventos fracos, céu parcialmente aberto ou limpo e menor umidade.

A mesma condição influenciará no tempo ao longo da semana. Na segunda-feira (9), o céu estará com poucas nuvens e sem nenhuma previsão de chuva. Terça e quarta têm a mesma previsão, com o céu podendo estar mais aberto, completamente sem nuvens na quinta-feira. A mínima será de 16°C e a máxima de 34°C.

As mudanças térmicas deixaram os cariocas confusos nos últimos dias. Até a última quinta-feira (5), o tempo estava firme, com temperaturas elevadas na casa dos 35°C. A condição mudou completamente na sexta-feira (6), quando foi registrada chuva fraca ao longo do dia e máxima de 24°C, o que representava uma queda de 11°C na máxima. Já no sábado, o tempo voltou a melhorar.

Baixa umidade

Segundo o Centro de Operações Rio, a população deve estar atenta à hidratação nos próximos dias, uma vez que a previsão é de baixa umidade relativa do ar. A expectativa é que o ar tenha entre 21% e 30% de umidade, o que é bem abaixo do nível ideal: entre 50% e 60%.

Nessas condições, além de beber água, também é indicado usar soro nos olhos e nariz, para evitar o ressecamento, usar protetor solar, manter ambientes arejados, evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h e não queimar lixo.