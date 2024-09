Apreensão de cocaína na cueca de passageiro no Galeão - Receita Federal

Publicado 09/09/2024 12:12 | Atualizado 09/09/2024 13:30

Rio - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante tentando embarcar em um voo para Paris com 65 cápsulas de cocaína escondidas na parte traseira do enchimento da cueca, neste domingo (8), no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

Agentes da Receita Federal, em colaboração com a Polícia Federal, abordaram o homem que, durante a revista, admitiu ter engolido algumas cápsulas e foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Natural da Bahia, o homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. A pena deste crime pode chegar até 15 anos de reclusão.